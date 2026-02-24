Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
24.02.2026 18:56
Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı.

Sakarya'da emniyet ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla iki farklı ilçede düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarında narkotik ekipleri, Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 7 parça halinde satışa hazır 60.30 gram metamfetamin, 11 parça halinde 7.15 gram metamfetamin, 6.50 gram metamfetamin, 4 parça halinde 2.30 gram metamfetamin olmak üzere toplamda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 21 adet sentetik ecza, 1.20 gram sentetik cannabinoid, 0.05 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL nakit para bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Suç, Son Dakika

