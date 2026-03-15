Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Sakarya'da emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 200 adet içi boş makaron maddesi, 120 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton maddesi, 115 gram uyuşturucu yapımında kullanılan tütün, 15.20 gram sentetik cannabinoid hammaddesi (45 kilogram bonzai yapımında kullanılabilecek a-m maddesi), 13 sentetik ecza maddesi ele geçildi. Gözaltına alınan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Sakarya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
19:18
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
19:01
Canlı anlatım: Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Kırmızı kart çıktı
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 20:28:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.