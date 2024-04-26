Sakarya\'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 bin 250 adet kubar esrar, 250 gram kenevir tohumu, 9 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak iki şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA