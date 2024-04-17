Sakarya'da jandarma ekiplerince iki günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 15-17 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlar neticesinde 480 mililitre sıvı extacy, 268 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram kubar esrar, 14 gram metamfetamin, 16 gram kokain, 3 gram eroin, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet enjektör, 1 adet bıçak, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 1 şüpheli tutuklandı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika
Burdur-Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.
Bartın Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıyı bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Avrupa ülkelerine illegal yollardan geçiş yapmak için hazırlık yapan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve bir organizatörü yakaladı.
Gazze Şeridi'ne inşa edilecek liman için giden ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gemi ABD'ye geri dönmek zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Liman inşaatının durumu ise henüz bilinmiyor.
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