Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

17.04.2024 12:43
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Sakarya'da jandarma ekiplerince iki günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 15-17 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlar neticesinde 480 mililitre sıvı extacy, 268 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram kubar esrar, 14 gram metamfetamin, 16 gram kokain, 3 gram eroin, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet enjektör, 1 adet bıçak, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 1 şüpheli tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika
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