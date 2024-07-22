Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 34 Şahıs Yakalandı

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SAKARYA (İHA) – Sakarya'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürüttükleri operasyonlar çerçevesinde bir hafta içerisinde 34 şahsı yakaladı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 34 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken operasyonlarda; 243 gram metamfetamin, 712 gram bonzai, bin 832 kök kenevir, 20 kilo 782 gram kubar esrar, 8 adet lyrica hap, 27 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - SAKARYA