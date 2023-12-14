 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Sakarya'nın Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda tarihi eserler, uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili malzemeler ele geçirildi.

Sakarya\'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
14.12.2023 - 14:02,
Abone Ol

Sakarya'nın Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde gerçekleşen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 14 adet tarihi eser olarak nitelendirilin sikke ve obje, 55 gram skunk, 105 gram esrar, 20 kilogram tütün, 3 bin 256 adet doldurulmuş, bin 858 adet boş makaron, 1 adet sigara dolum makinesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada 7 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karapürçek, Jandarma, Sakarya, Akyazı, Göçmen Kaçakçılığı, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


13:26
AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24
Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12
TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?

Son Dakika
13:26 AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı, geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:13:41. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement