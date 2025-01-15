Sakarya'da Yalıtım Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Sakarya'da Yalıtım Fabrikasında Yangın

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Sakarya'da bir yalıtım fabrikasında çıkan yangında 4 kişi yaralandı, 2'si ağır hastaneye kaldırıldı.

15.01.2025 17:40
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Sakarya'da yalıtım fabrikasında korkutan yangın: 2'si ağır 4 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yalıtım fabrikasında çıkan yangında 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Yangın, Soğucak 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Çukurova Yalıtım fabrikasında asfalt bölümünde bulunan sakız makinesinin aniden alev alması ve asfalt yağının tutuşması neticesinde meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, M.B. ve İ.H. isimli iki çalışan ağır, E.Ç. ile C.U. ise hafif şekilde yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında ağır yaralı 2 kişi hastaneye sevk edilirken, hafif şekilde yaralananlar ise olay yerinde tedavi edildi.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlatırken, yangının çıktığı fabrika havadan görüntülendi.

Sakarya\'da Yalıtım Fabrikasında Yangın
Kaynak: İHA

Güvenlik, Söğütlü, Sakarya, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Yalıtım Fabrikasında Yangın - Son Dakika

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