Sakarya'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: Anne ve İki Çocuğu Yaralandı

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Sakarya'nın Erenler ilçesi D-650 kara yolunda bir otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen anne ve iki küçük çocuğuna çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. O esnada yaya geçidinden geçmekte olan başka bir kadın ile iki çocuk da kazadan kıl payı kurtuldu.

Kaza, D-650 kara yolu Erenler istikameti Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen anne, biri bebek arabasında diğeri yaya şekilde olan iki çocuğu ile birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada K.M. isimli kadın sürücü kontrolündeki 54 AGG 322 plakalı Volkswagen marka otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan anne ve çocukları yaralandı. Kazayı görerek bölgeye yardım için koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Feci kaza kamerada: Yaya geçidinden geçen diğer kişiler kıl payı kurtuldu

Öte yandan, otomobilin anne ile iki çocuğuna çarptığı feci kaza güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki kadın ve toplam dört çocuğun yolun karşısına geçmek için yaya geçidine yöneldiği görüldü. Bu esnada sağ şeritten gelen hafif ticari aracın yavaşlayarak yol verdiği ancak diğer otomobilin, arkadan gelen anne ve iki çocuğuna çarptığı anlar görüntülerde yer aldı. Çevredekilerin kazayı görerek bölgeye koştuğu da görüntülere yansıdı.

"Benim burada gördüğüm 8'inci kaza"

Bölgede daha önceden de birçok kaza meydana geldiğini ve önlem alınmasını istediğini ifade eden mahalle sakinlerinden Osman Batmaz, "Buraya alt veya üst geçit olması gerekiyor. Bu yaya geçidinin sorunlu olduğunu sürekli dile getiriyorum. Yetkililerin birlikte bir istişare yaparak buraya bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü burada yerleşim alanı var insanlar sürekli yolun karşısına geçiyor. Benim burada gördüğüm 8'inci kaza. Bugün de maalesef yaya geçidinden geçen bir kadın ve iki çocuğuna otomobil çarptı" dedi. - SAKARYA