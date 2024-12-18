Sakarya\'da Zincirleme Trafik Kazası

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Arifiye- Sapanca yolu Arifiye Gölbaşı Park mevkiinde meydana gelen kazada, aynı istikamette olan ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 EDM 242 plakalı Fiat marka otomobil, 54 AHG 393 plakalı Tofaş marka otomobil, 54 E 8784 plakalı Toyota marka otomobil ve 54 AIZ 895 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. 4 aracın karıştığı ve herhangi bir yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle kara yolunun her iki istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. - SAKARYA