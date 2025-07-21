Sakarya\'daki Orman Yangını Bilecik\'e Yaklaşıyor

Sakarya'da çıkan orman yangını Bilecik'e yaklaşırken Osmaneli Belediyesi ilçede anonslar yapıyor.

Yangın, dün saat 17.15 sıralarında Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek birçok köyü etkisi altına aldı. Alevler Osmaneli'nin Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlerken, bölge halkı seferber oldu. Ekin tarlarını hızla süren çiftçiler alevlerin köylerine ulaşmaması canla başla mücadele ediyor.

Su tankı bulunan traktör sahiplerine çağrı

Osmaneli Belediyesi yetkilileri hoparlörlerinden, "İlçemizde meydana gelen yangın nedeniyle su tankeri bulunan traktör sahiplerinin ve hayvan nakli için uygun aracı olanlar yangın bölgesine intikal etmeleri gerekmektedir" anonsu yapılıyor. - BİLECİK