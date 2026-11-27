Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri için yaka kamerası uygulaması başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ekipleri için yaka kamerası uygulamasını başlattı. Ekiplerin sahadaki işlemleri kameralarla kayıt altına alınacak; böylece polis-vatandaş iletişiminde şeffaflık artırılıp olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Sakarya'da asayiş ekiplerinin görev esnasında yaka kamerası kullanmasına ilişkin bir uygulama hayata geçirildi. Bu yeni uygulamayla polislerin sahadaki faaliyetleri kayıt altına alınırken, personelin ve vatandaşların güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan asayiş ekipleri, saha çalışmalarında yaka kamerası kullanmaya başladı. Görev sırasında yaşananların kayıt altına alınmasını sağlayan kameralar sayesinde polis-vatandaş iletişiminde şeffaflığın artırılması hedefleniyor. Uygulamayla görev sırasında gerçekleştirilen işlemlerin kayıt altına alınması ve böylece muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilmesi, ayrıca personelin ve vatandaşların haklarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.
Kaynak: İHA
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