Sakarya'da asayiş ekiplerinin görev esnasında yaka kamerası kullanmasına ilişkin bir uygulama hayata geçirildi. Bu yeni uygulamayla polislerin sahadaki faaliyetleri kayıt altına alınırken, personelin ve vatandaşların güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan asayiş ekipleri, saha çalışmalarında yaka kamerası kullanmaya başladı. Görev sırasında yaşananların kayıt altına alınmasını sağlayan kameralar sayesinde polis-vatandaş iletişiminde şeffaflığın artırılması hedefleniyor. Uygulamayla görev sırasında gerçekleştirilen işlemlerin kayıt altına alınması ve böylece muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilmesi, ayrıca personelin ve vatandaşların haklarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.