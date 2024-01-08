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Sakarya İtfaiyesi 2023 Yılında 7 Bin 545 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
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Sakarya İtfaiyesi 2023 Yılında 7 Bin 545 Yangına Müdahale Etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında yayınlanan rapora göre, ekipler toplamda 7 bin 545 yangına müdahale ve kurtarma operasyonu düzenledi. İtfaiye erleri, yangın söndürme, kurtarma çalışmaları ve trafik kazaları gibi kritik olaylara hızlı bir şekilde müdahale ederek milyonlarca liralık maddi hasarın önüne geçti ve vatandaşların can ve mal kaybını önlemede hayati bir rol oynadı.

Sakarya İtfaiyesi 2023 Yılında 7 Bin 545 Yangına Müdahale Etti
08.01.2024 - 15:44,  Güncelleme: 15:52
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca 2023 yılında toplam 7 bin 545 yangına müdahale ve kurtarma operasyonu düzenleyen ekipler, vatandaşların can ve mal kaybını önleme noktasında hayati rol oynadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere dair ayrıntılı rapor yayınladı. Şehrin huzuru ve güvenliği için azami gayret ve fedakarlık gösteren itfaiye erleri, yangın söndürme, kurtarma çalışmaları ve trafik kazaları başta olmak üzere en kritik olaylara dakikalar içerisinde müdahale etti. Çalışmalar sonucunda milyonlarca liralık maddi hasarın önüne geçen ekipler, vatandaşların can ve mal kaybını önleme noktasında da hayati bir rol oynadı. 2023 yılında ekipler, çeşitli sebeplerle çıkan 3 bin 593 yangına anında müdahale etti. Bununla birlikte bin 852'si hayvan kurtarma operasyonu olmak üzere 3 bin 575 kurtarma hizmeti ve sezon boyunca Karadeniz sahillerinde 377 vatandaşa kurtarma hizmeti verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya İtfaiyesi 2023 Yılında 7 Bin 545 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya İtfaiyesi 2023 Yılında 7 Bin 545 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
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