Sakarya Karasu\'da selde sürüklenen araçlarda maddi hasar gündüz ortaya çıktı

Sakarya'da etkili olan şiddetli sağanağın sele dönüştüğü Karasu ilçesinde hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı. Sel sularıyla sürüklenen ve çarpışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Sakarya ve çevresi için dün yayımladığı 'turuncu kodlu' kuvvetli yağış uyarısının ardından bölgede beklenen sağanak gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Turuncu kod verilerek kent genelinde metrekare başına 100 ile 200 metreküp arasında yağış düşmesi beklenen Sakarya'da kuvvetli yağış devam ediyor. Karasu ilçesi merkezi ve çevre mahallelerde yağışın etkisiyle oluşan selde sürüklenerek çarpışan araçlar, zarar gören zeminlerin hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı. Ekipler, selde sürüklenerek çarpışan ve oluşan diğer zararları gidermek için işlemlerine başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, yaşanan bu olumsuzlukları gidermek için mücadele sarf ediyor. Yağışların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

"Araçlar sürüklenmeye başladı"

Rıdvan Vardar, "Akşam saatlerinde yoğun bir sağanak başladı. Araçlar sürüklenmeye başladı. Şu anda polis ekiplerini bekliyoruz. Tutanak tutulacak" dedi.