Sakarya Kaynarca'da kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Sakarya Kaynarca'da kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, 2 kişi hafif yaralandı

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Sakarya Kaynarca\'da kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, 2 kişi hafif yaralandı
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Sakarya Kaynarca'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki bir kişi hafif yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Müezzinler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, G. S. idaresindeki 54 SG 002 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü G. S. ile araçta bulunan M. K. hafif şekilde yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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