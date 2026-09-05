Sakarya Kocaali'de elektrik direğine çıkan dükkan sahibi akıma kapılarak öldü. - Son Dakika
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Sakarya Kocaali'de elektrik direğine çıkan dükkan sahibi akıma kapılarak öldü.

Sakarya Kocaali\'de elektrik direğine çıkan dükkan sahibi akıma kapılarak öldü.
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Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Alandere Mahallesi'nde, elektrik dükkanı işleten Mehmet Yılmaz (55) tırmandığı direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin direkten indirdiği Yılmaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tırmandığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti.

Olay, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi Selçuk Bey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede elektrik dükkanı işlettiği öğrenilen 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Yılmaz'ın direkte hareketsiz kaldığını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla elektrik direğinden indirilen Yılmaz'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Yılmaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Mehmet Yılmaz, Acil Durum, İnceleme, 3. Sayfa, Hastane, İtfaiye, Kocaali, Sakarya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya Kocaali'de elektrik direğine çıkan dükkan sahibi akıma kapılarak öldü. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Kocaali'de elektrik direğine çıkan dükkan sahibi akıma kapılarak öldü. - Son Dakika
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