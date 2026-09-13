Sakarya sahillerinde cankurtaran ekipleri 2026 sezonunu sıfır kayıpla kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya sahillerinde cankurtaran ekipleri 2026 sezonunu sıfır kayıpla kapattı

Sakarya sahillerinde cankurtaran ekipleri 2026 sezonunu sıfır kayıpla kapattı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, 2026 yaz sezonunu sıfır kayıpla tamamladı. Sezon boyunca 497 vakaya müdahale eden ekipler, 110 kayıp çocuğu ailelerine kavuştururken 387 boğulma vakasını da kayıpsız atlattı.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, 2026 yaz sezonunu sıfır kayıpla tamamladı. Sezon boyunca 497 vakaya müdahale eden ekipler, 110 kayıp çocuğu ailelerine kavuştururken, 387 boğulma vakasına müdahale ederek üst üste beşinci kez sezonu kayıpsız kapattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Amirliği'ne bağlı ekipler, 6 Haziran'da başlayan 2026 yaz sezonundaki görevlerini 13 Eylül Pazar günü tamamladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, sezon boyunca ekiplerin yoğun bir mesai yürüttüğünü belirterek beş yıldır devam eden kayıpsız sezonlara dikkat çekti.

"Sıfır kayıpla aldığımız sezonumuzu sıfır kayıpla teslim ediyoruz"

2026 yılı yaz sezonunun bugün itibarıyla biteceğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, "6 Haziran'da başladığımız sezon; onun öncesinde hazırlık dönemimiz vardı, 15 Mayıs'ta başlamıştık; o günden bugüne 497 vakaya müdahale ettik. Bunların 110 tanesi kayıp çocuk. Sahilde kaybolan çocukları ailelerine teslim ettik. Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 387 tane boğulma vakamız oldu. Çok şükür kaybımız olmadı. Yani kayıp aramamız olmadığı için de bu sezon kayıpsız atlattığımızı düşünüyoruz. Hiçbir problem yaşamadan sıfır kayıpla aldığımız sezonumuzu sıfır kayıpla teslim ediyoruz" dedi.

"Karasu ve Kocaali sahili güvenli sahiller olarak anılmaya başladı"

Cankurtaran ekibi olarak yoğun bir mesai harcadıklarının altını çizen Karaca, "Sabah 10.00'da başladık. Akşam 19.00'a kadar, hafta sonları 20.00'a kadar uzattığımız dönemler oldu. Milyonlarca insanın tatil yaptığı Karasu, Kocaali sahillerinde yoğun bir mesai harcayarak güvenli bir şekilde sahili teslim ediyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah beş yıldır bu kayıpsız sürecimiz devam ediyorken artık Karasu ve Kocaali sahili güvenli sahiller olarak anılmaya başladı. İnsanlar daha rahat gelip tatillerini yapabiliyorlar. Burada hedefimiz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak daha da profesyonelleşip bu hizmeti daha ileriye taşımak. Çünkü burada yaptığımız hizmet artık tüm Türkiye'de örnek olarak gösterilmeye başlandı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaali, Sakarya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya sahillerinde cankurtaran ekipleri 2026 sezonunu sıfır kayıpla kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

16:00
Yüksel Yıldırım’dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
Yüksel Yıldırım'dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
15:34
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
15:24
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
15:09
Dönme dolapta ilişkiye girdi Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
14:51
Bakan Gürlek duyurdu Mersin Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu
Bakan Gürlek duyurdu! Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu
14:13
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 16:07:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Sakarya sahillerinde cankurtaran ekipleri 2026 sezonunu sıfır kayıpla kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement