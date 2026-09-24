Sakarya Sapanca'da gencin ölümü davasında K.Y.Y.'ye müebbet verildi, E.Y. beraat etti - Son Dakika
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Sakarya Sapanca'da gencin ölümü davasında K.Y.Y.'ye müebbet verildi, E.Y. beraat etti

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Sakarya Sapanca\'da gencin ölümü davasında K.Y.Y.\'ye müebbet verildi, E.Y. beraat etti
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Sakarya Sapanca'da 23 yaşındaki gencin ölümü davasında K.Y.Y.'ye kasten öldürme suçundan müebbet, yaralama ve tehditten 9 ay ile 6 ay hapis cezası verildi; diğer sanık E.Y. beraat etti. Duruşma sonrası adliye bahçesinde çıkan kavga polis müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin davada tutuklu sanık K.Y.Y.'ye 'yaralama' suçundan 9 ay, 'tehdit' suçundan 6 ay ve 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Yaralama ve tehdit suçlarından verilen 9 ay ve 6 aylık cezalar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, diğer tutuklu sanık beraat etti. Kararın ardından adliye bahçesinde taraflar arasında çıkan kavga, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi.

Sapanca ilçesinde 26 Ocak tarihinde Yasin Emre Solmaz (23) ve K.Y.Y. (19) ile E.Y. (20) arasında "ters baktın" tartışmasından kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle K.Y.Y., Yasin Emre Solmaz'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Solmaz hayatını kaybederken, olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri K.Y.Y., E.Y. ile olaya karıştığı değerlendirilen A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden K.Y.Y. ve E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

23 yaşındaki gencin öldüğü kavganın son duruşması görüldü

Olaya ilişkin Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar E.Y. ve K.Y.Y.'nin "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanık K.Y.Y. hakkında "basit yaralama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Davanın 5'inci duruşması ise bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar E.Y. ve K.Y.Y., taraf avukatları ile maktul Yasin Emre Solmaz'ın ailesi salonda hazır bulundu.

"Maktul elini beline atınca can havliyle yaptım"

Duruşmada tutuklu sanık E.Y. beraatını talep ederken, diğer tutuklu sanık K.Y.Y. ise, "Ben kesinlikle bu şekilde bir sonuç olacağını bilmiyordum. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Maktul Yasin Emre Solmaz elini beline atınca can havliyle yaptım" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık K.Y.Y.'yi 'yaralama' suçundan 9 ay, 'tehdit' suçundan 6 ay ve 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yaralama ve tehdit suçlarından verilen 9 ay ve 6 aylık cezalar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, tutuklu sanık E.Y.'nin beraatına hükmedildi.

Adliye bahçesi karıştı, polis güçlükle ayırdı

Duruşma sonrası bahçede karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirerek, bölgeden uzaklaştırdı.

Kaynak: İHA
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