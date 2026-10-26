Sakarya Sapanca\'da kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya Sapanca'da kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kuyumculara sahte altın bozdurmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin iş yerlerindeki sahte altın ticareti güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kuyumculara sahte altın vererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Sapanca ilçesi Göl Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuyumcu işletmelerine gelen şahısların sahte altın bozdurmaya çalıştığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili mağdur işletme sahiplerinin şikayette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde, iş yerlerinde sahte altın bozdurmaya çalışan şüphelilerin V.Y. (23) ve Y.E. (23) olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayların ardından kısa sürede yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sahte altın ticareti kameraya yansıdı
Sahte altın kolyelerin ticareti, bir kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın dükkana girişi, çalışana yaklaşıp boynundaki kolyeyi vermesi, kolyenin tartıldıktan sonra değerinin hesaplanması, çalışanların şahsa para vermesi ve şahsın dükkanı terk ettiği anlar yer alıyor.
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