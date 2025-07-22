Sakarya ve Bilecik\'teki Orman Yangını Yeniden Alevlendi

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınında alevler bu sabah itibariyle yerini dumana bırakırken, rüzgarın etkisiyle bir bölgede yeniden alevler yükselmeye başladı.

Yangın, önceki gün saat 17.15 sıralarında Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek birçok köyü etkisi altına aldı. Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerleyen yangında bölge halkı teyakkuza geçti. Önceki gün gece saatlerinde tedbir amaçlı Kızılöz köyü boşaltılırken, dün de Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tahliye edildi. Soğutma çalışmalarına başlanan yangın bu sabah itibariyle yerini dumanlara bırakırken, Kazancı köyünde saat 15.00 sularında alevler yeniden yükselmeye başladı. Bölgeye su tankerleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Jandarma bölgeye sadece itfaiye, arazöz ve su tankerlerinin geçişlerine izin veriyor.

Öte yandan Kazancı köyünde yeniden alevlenen yangın, rüzgarın etkisiyle Borcak ve Medetli köyleri istikametine doğru ilerliyor.

Ayrıca Osmaneli Kaymakamlığı'nca belediye ve cami hoparlörlerinden, "Herkes su tankerlerini alarak Borcak koyüne gelsin" anonsları yapılıyor. - BİLECİK