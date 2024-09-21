Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e Darbe - Son Dakika
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Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e Darbe

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'i darbeden C.Ş. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

21.09.2024 12:05
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Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'i darbeden kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş., gece saatlerinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 10 gün önce çekildiği iddia edilen videonun, yarın yapılacak kongre süreci ile ilgili olabileceği öne sürüldü.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in, kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş tarafından darbedildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından C.Ş. hakkında 'yağma' suçundan gözaltı kararı verildi. Harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma neticesinde dün gece saat 01.30 sıralarında C.Ş. isimli şahıs İstanbul Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alındı. 'Yaralama' ve 'tehdit' suçlarından da suç kaydı bulunduğu öğrenilen C.Ş., Sakarya'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri süren C.Ş.'nin gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, yaklaşık 10 gün önce Serdivan ilçesinde bulunan bir adreste çekildiği iddia edilen videonun, yarın yapılacak olan Sakaryaspor kongre süreci ile ilgili olduğu da öne sürüldü. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e Darbe - Son Dakika

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