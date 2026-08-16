Yunanistan’ın Salamina Adası’ndaki orman yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yunanistan’ın Salamina Adası’ndaki orman yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti

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Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Salamina Adası'nda çıkan orman yangınında yaşlı bir çift hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yangın nedeniyle 500'den fazla kişi tahliye edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Salamina Adası'nda çıkan orman yangınında yaşlı bir çiftin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Yangının bölgedeki kıyı kesimlerine yayılması ihtimaline karşı 500'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yunanistan'da 15 Ağustos'ta kutlanan dini bayram nedeniyle yaz sezonunun en yoğun hafta sonlarından biri yaşanırken, başkent Atina'nın batısındaki Salamina Adası'nda orman yangını çıktı. Olayda yaşlı bir çiftin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, çiftin yangının başladığı bölgenin yakınında bulunan evlerinin dışında ölü bulunduğu bildirildi. Yangında bazı evlerde hasar oluşurken, yaralıların yakındaki bir sağlık merkezine sevk edilerek tedavi altına alındığı açıklandı.

Yangın nedeniyle 500'den fazla kişi tahliye edildi

Yetkililer, yangına müdahale için yaklaşık 192 itfaiyeci ve 14 yangın söndürme uçağı ile helikopterin yanı sıra gönüllü ekipler ve belediyelere ait su tankerleri görevlendirildiğini bildirdi. Sahil güvenlik ve yangın söndürme ekiplerine ait teknelerin de adaya sevk edildiği belirtilirken, yangının kıyı bölgelerine ulaşması ihtimaline karşı deniz yoluyla tahliye hazırlıkları yapıldı. Bu doğrultuda 500'den fazla kişinin bölgeden tahliye edildiği kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, öğleden sonra ülke genelinde yangınları şiddetlendiren güçlü rüzgarların etkisini kaybettiği belirtildi.

Yunanistan'ın kuzeyindeki Halkidiki bölgesinde de geçtiğimiz günlerde güçlü rüzgarların etkisiyle büyüyen orman yangını nedeniyle turistler ve bölge sakinleri bazı köylerden tahliye edilmişti.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Atina, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan’ın Salamina Adası’ndaki orman yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

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