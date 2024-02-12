Salihli'de 11 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Polis Yakalandı - Son Dakika
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Salihli'de 11 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Polis Yakalandı

Salihli\'de 11 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Polis Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 11 ayrı suçtan, 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari polis, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

12.02.2024 10:29  Güncelleme: 10:30
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 11 ayrı suçtan, 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.'yı(32) yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma neticesinde şüphelinin Keli Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı tespit edildi. Eve yapılan baskında şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli F.A., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine evine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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