Salihli\'de 91 Yaşındaki Adam Kazada Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan 91 yaşındaki adam, otomobiliyle sazlık alandaki kurutma kanalına uçmuş halde bulundu. Yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli ilçesi Dombaylı Mahallesi'nde yaşayan Oral Yalçın (91), dün akşam saatlerinde 45 LK 662 plakalı otomobiliyle evinden ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri, vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları kapsamında Salihli-Köprübaşı eski kara yolu Bezirganlı mevkiinde vatandaşlar, şarampolde bulunan sazlık alandaki kurutma kanalında otomobili fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Oral Yalçın'ın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA