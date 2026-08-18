Manisa’daki patlamada hayatını kaybeden tesis sahibi toprağa verildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki gaz dolum tesisinde 15 Ağustos'ta meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden tesis sahibi Nazif Kavas, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 15 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kavas Gaz Dolum Tesisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tesiste gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşanırken, ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Şiddetli patlamaların da yaşandığı yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Tesiste yapılan çalışmalarda, tesis sahibi 55 yaşındaki iki çocuk babası Nazif Kavas ile işçi 45 yaşındaki iki çocuk babası Servet Ekiz'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınan Nazif Kavas'ın cenazesi, Kocaçeşme Camisi'ne getirildi. Aynı zamanda Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi olan Kavas, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazına Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, siyasi parti temsilcileri, oda ve kooperatif başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Patlamada hayatını kaybeden işçi Servet Ekiz ise Durasıllı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti.

Salihli'de büyük üzüntüye neden olan patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.