Salihli\'de Kaçak Cennet Papağanları Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda satışı yasak olan 14 tane kırmızı gagalı cennet papağanı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Takip Timi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Köpek Unsuru ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı Mahallesi'nde ticareti yasak olan kırmızı gagalı cennet papağanı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, E.Y.'ye ait olduğu tespit edilen ve ticareti yasak olan 14 tane kırmızı gagalı cennet papağanı ele geçirildi. Şüpheliye toplam 112 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan cennet papağanlarının, İzmir Sasalı Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkına gönderilmek üzere Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildiği belirtildi. - MANİSA