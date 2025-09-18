Salihli'de Kaçak Göçmen Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yabancı uyruklu kişilere kalacak yer temin ederek kaçak yollarla çalıştırdığı belirlenen işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kaçak göçmen yakalanırken, işletme sahibine 13 bin lira idari para cezası kesildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Göçmen Kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Salihli'nin merkez bir mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin edilerek, çalıştırıldıkları tespit edildi.

Operasyonda iş yerinde çalışan Türkmenistan uyruklu S.B.(38), Y.T.(29), F.A.(40) ve A.B.(28) bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan kimlik yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. Göçmen şahıslar yapılan işlemlerin ardından Manisa İl Göç İdaresine teslim edilirken, ikamet izni olmadan yasa dışı şekilde yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek, çalıştırdığı tespit edilen işletme sahibi E.M.E'ye (59) 13 bin lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan İl Göç İdaresine teslim edilen yabancı uyruklu şahıslardan 3'üne barınma izni verilerek serbest bırakılırken, şartları uymayan 1 yabancı uyruklu şahsın İzmir Geri Gönderme Merkezine sevk edildiği öğrenildi. - MANİSA