Salihli\'de Kaçak İçki Operasyonu

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada 90 litre kaçak rakı ve 25 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Sart Mahallesinde Jandarma KOM Şube Müdürlüğünce, A.E. (49/E) isimli şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda 90 litre kaçak rakı, 25 litre kaçak şarap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandığı açıklandı. - MANİSA