Salihli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Salihli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Salihli\'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Salihli ilçesinde, kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kamuoyu farkındalığının artırılması, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması amaçlandı.

30.04.2024 12:18
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda kamuoyu farkındalığını artırmak, toplumsal bilinci yükseltmek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" ve "Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan paydaş kurumların personellerine, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' kapsamında; kolluk birimlerinin görev ve sorumluluğunda olan konularda mevzuatta verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulanması, alınan tedbirlerde etkinliğin ve kurumsal kapasitenin artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması, şiddet mağdurunun hayati, fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün her şart altında korunması ve şiddetin önlenmesi için konuyla ilgili yayımlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde çalışması, atılacak olan adımlar ve koordinasyon gerektiren konular görüşüldü. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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