Salihli'de Kumar Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Salihli'de Kumar Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

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Salihli'de polis, bir kahvehaneye düzenlediği operasyonda 4 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin bir kahvehaneye düzenlediği operasyonda kumar oynadığı belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eski Cami Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kahvehaneye operasyon düzenledi. Yapılan baskında kumar oynadığı belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan şahıslara, kişi başı 11 bin 604 lira olmak üzere toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi olduğu belirlenen Y.Y.'ye de idari para cezası uygulanırken, şüpheli hakkında 'kumar oynatmak ve yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Salihli'de Kumar Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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