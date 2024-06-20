Salihli'de Kumar Oynayanlara İdari Para Cezası - Son Dakika
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Salihli'de Kumar Oynayanlara İdari Para Cezası

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan şahıslara idari para cezası uygulandı. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.'ya ait iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. İş yerine yapılan baskında 2 bin 500 TL ve iskambil kağıdı ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulurken, kumar oynayan şahıslara ise idari para cezası kesildi.

20.06.2024 21:55
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan şahıslara idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzurun ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Önleyici kolluk devriyesi esnasında jandarma ekipleri, M.A.'ya ait iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İş yerine yapılan baskında 2 bin 500 TL ve iskambil kağıdı el geçirildi. İş yeri sahibi M.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Kumar oynayan şahıslar hakkında ise idari para cezası düzenlendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Kumar Oynayanlara İdari Para Cezası - Son Dakika

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