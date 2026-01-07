Salihli\'deki metruk binaların yüzde 70\'i güvenli hale getirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile çevre ve görüntü kirliliğine neden olan metruk yapıların ortadan kaldırılması amacıyla Metruk Binalar 2026 Ocak Ayı İlk Toplantısı gerçekleştirildi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçe genelinde bulunan metruk binalara yönelik yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantıda; metruk yapıların tespit süreçleri, bu yapılarla ilgili uygulanacak idari ve adli tedbirler ile tespit sonrasında ilgili kurumlarca yapılacak işlemler kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Ayrıca bir önceki yıla ait verilerin de masaya yatırıldığı toplantıda, kayıt altına alınan metruk yapılardan yüzde 70'inin yıkıldığı ya da güvenli hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Geriye kalan metruk yapılarla ilgili olarak ise mevzuat gereği belediye tarafından tebligat işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, sürecin ardından yıkım çalışmalarının sürdürüleceği ifade edildi.

Toplantının, kent estetiğinin korunması ve vatandaşların güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanması açısından önemli katkı sağlaması hedefleniyor. - MANİSA