Salihli'de motosiklet kazası: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin yol kenarındaki dut ağacına çarpması sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Kabazlı-Köseali Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Köseali Mahallesi istikametine giden Soner Soy (19) yönetimindeki 45 AJF 422 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dut ağacına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Soy ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Özel Can Hastanesine kaldırılan Soner Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

19 yaşında kazaya kurban giden Soner Soy'un Salihli'nin Beylikli Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA