Salihli'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı

16.02.2026 20:01
Salihli'de iki otomobilin çarpışmasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara D300 kara yolu Sart Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S.'nin (34) kullandığı 35 PL 714 plakalı otomobil, aynı yöne giden A.D. (43) idaresindeki 45 AZJ 024 plakalı otomobile kavşakta arkadan çarptı. Kazayı 45 AZJ 024 plakalı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, diğer otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan N.K. (44), E.Y.K. (11), M.Ö. (55) ve A.S. (9) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla Salihli'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

