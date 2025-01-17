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Salihli'de Otomobil Takla Attı

Salihli\'de Otomobil Takla Attı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 2 kişi yaralandı.

17.01.2025 17:34
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Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bir araca çarptı ardından da takla atarak tarlaya uçtu. Kazada tarlaya uçan otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü.

Kaza, İzmir- Ankara E96 Karayolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Kula istikametine giden A.Y. yönetimindeki 45 B 6895 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yöne giden G.T. yönetimindeki 35 ADN 001 plakalı otomobile çarptı, daha sonra takla atarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada tarlaya uçan ve hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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