Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli'de yaraları sarıyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli'de yaraları sarıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli\'de yaraları sarıyor
16.06.2026 11:37  Güncelleme: 11:38
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Manisa'nın Salihli ilçesinde kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle seferberlik başlattı. Su hatları onarıldı, yollar temizlendi, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kuvvetli yağış ve ardından oluşan sel felaketinin izlerini silmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle koordineli bir seferberlik başlattı. Afetin ilk anından itibaren sahaya sevk edilen ekipler, hayatı normale döndürmek ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için aralıksız çalışıyor.

Yaşanan afet sırası ve sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün tüm gücüyle sahada olduğunu vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli halkının yanında olduklarını vurguladı. Başkan Dutlulu, "Salihli ilçemizde yaşanan sel felaketinin yaralarını kapatmak ve hayatı normale döndürmek adına tüm birimlerimizi sahaya seferber ettik. Yaraları hep birlikte sarmak için ekiplerimiz durmaksızın çalışıyor. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacak, sahadaki tüm gücümüzle Salihli'mizin yanında olmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun Salihli" ifadelerini kullandı.

Sel nedeniyle hasar gören Bahçecik İçme Suyu Ana İletim Hattı'ndaki arıza, MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tamamen giderildi. Depoların ve hatların dolmasıyla birlikte ilçe genelinde su akışı yeniden normale döndü. MASKİ ekipleri ayrıca altyapı hatlarında meydana gelen diğer olumsuzluklara da müdahalelerini sürdürüyor. Ulaşımın aksamaması için harekete geçen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ise taşkın sebebiyle kapanan ya da hasar gören kırsal mahalle yollarını temizleyerek yeniden trafiğe açıyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kuvvetli yağış sonrasında su baskını yaşanan ev, iş yeri ve kamusal alanlarda tahliye çalışmalarını titizlikle yürüttü. Yağışın ardından cadde, sokak ve meydanlarda biriken çamur ve atıklar ise Kent Estetiği ile Temizlik İşleri ekipleri tarafından hızla temizlendi.

Afetin sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da harekete geçti. Ekipler, hafta başı itibarıyla selden etkilenen hanelerde detaylı hasar tespit çalışmalarına başladı. Yapılacak incelemelerin hemen ardından mağduriyet yaşayan vatandaşlara hızla nakdi yardım ve eşya desteği ulaştırılacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Salihli'de hayat tamamen normale dönene kadar çalışmalarını kesintisiz sürdüreceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli'de yaraları sarıyor - Son Dakika

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