Salihli'de sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Salihli'de sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Salihli\'de sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir bahçenin demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumu iyi.

30.03.2024 15:21  Güncelleme: 15:23
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir bahçenin demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Beşeylül Mahallesi 536 Sokakta bulunan bir bahçenin demir korkuluklarına köpeğin gövdesi sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ekipleri, sıkışan köpeği kurtardı.

Herhangi bir yaralanması bulunmayan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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