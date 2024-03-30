Salihli\'de sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Çankırı-Karabük karayolunda tırın arızalanan hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Çankırı-Karabük karayolunda meydana gelen kazada, oy kullanmak için memleketlerine gitmek üzere yola çıkan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Arızalanan hafif ticari aracın üzerine devrilen tırın neden olduğu kazada, polis memurları ve aile üyeleri hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.