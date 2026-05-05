Salihli\'de \'Trafik Haftası\' kutlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafik kurallarının önemi uygulamalı eğitimlerle anlatılırken, emniyet kemerinin hayati rolü simülasyon aracıyla gösterildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Salihli Bölge Trafik İstasyon Amirliği iş birliğinde Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, polis, jandarma teşkilatı ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte trafik polisi ve jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik kurallarının önemi anlatıldı. Emniyet kemeri kullanımına dikkat çekilen programda, meydanda kurulan simülasyon aracıyla aşırı hız ve kemer takmamanın yol açabileceği sonuçlar uygulamalı olarak gösterildi.

Simülasyon aracına binen öğrenciler, kaza anında yaşanabilecekleri deneyimleme fırsatı buldu. Emniyet kemeri takılıyken gerçekleşen simülasyonda aracın takla atmasıyla birlikte kemerin hayati önemi uygulamalı olarak aktarıldı.

Etkinlik boyunca öğrenciler hem bilgilendi hem de uygulamalı eğitim sayesinde trafik güvenliği konusunda farkındalık kazandı.

Etkinlikte ayrıca öğrencilere bayrak, trafik kuralları ile ilgili kitapçıklar ve düdük dağıtıldı. - MANİSA