Salihli'de tüp dolum tesisinde patlama ve yangın - Son Dakika
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Salihli'de tüp dolum tesisinde patlama ve yangın

Salihli\'de tüp dolum tesisinde patlama ve yangın
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan tüp dolum tesisinde sabah saatlerinde patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürerken tesiste ara ara patlamalar meydana geliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan tüp dolum tesisinde patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesi sanayi sitesinde bulunan tüp dolum tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde tesiste patlama sonrası yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye başlarken ara ara tesiste patlamalar meydana geliyor.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Salihli, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Salihli'de tüp dolum tesisinde patlama ve yangın - Son Dakika

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