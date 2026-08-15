Salihli'de Tüp Patlaması: 2 Yaralı - Son Dakika
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Salihli'de Tüp Patlaması: 2 Yaralı

Salihli\'de Tüp Patlaması: 2 Yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki tüp dolum tesisinde patlama sonrası 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir tüp dolum tesisinde yaşanan patlamanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Yangından ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız etkilendi. Onlar Devlet Hastanesi'nde. Onların çok ciddi bir hayati tehlikesi yok. Uzaktan bir etkilenme söz konusu. Ancak 2 kişinin de içeride kaldığına yönelik çevreden gelen beyanlar var. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kavas Oksijen Dolum tesisinde meydana gelen tüp patlaması ve yangının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden olayla ilgili bilgi alan Vali Özkan, yangının tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti.

Vali Özkan yaptığı açıklamada "Öncelikle Salihli ilçemize çok geçmiş olsun. Maalesef bugün saat 08.30 sıralarında Küçük Sanayi Sitemizde bir yangın meydana geldi. Yangına bütün unsurlarımız müdahale etti. İtfaiye başta olmak üzere orman unsurları, AFAD ve diğer ilgili birimlerin yanı sıra emniyetimizin de koordinasyonunda müdahaleler devam etti. Müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Yangından ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız etkilendi. Onlar Devlet Hastanesi'nde. Onların çok ciddi bir hayati tehlikesi yok. Uzaktan bir etkilenme söz konusu. Ancak 2 kişinin de içeride kaldığına yönelik çevreden gelen beyanlar var. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hem soğutma çalışmaları hem gaz kaçağıyla ilgili tedbirler hem de diğer bütün teknik tedbirler sürdürülüyor. Dolayısıyla orası Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda. Aynı zamanda bütün bilgiler ve deliller, teknik olarak ve hukuki olarak değerlendirme süreçleri devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun. Temennimiz, bu tür vakalardan ve hadiselerden uzak durmak. Bu konularla ilgili her türlü tedbirin olay öncesinden en üst seviyede alınması gerekiyor. Olay sonrasında da şu anda bütün ilgili birimlerimiz süreci takip ediyor. 2 vatandaşımızın içeride olduğu ve bunlarla ilgili yüksek derecede endişemiz devam ediyor. Bunu takip ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Salihli, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Salihli'de Tüp Patlaması: 2 Yaralı - Son Dakika

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