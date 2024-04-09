Salihli\'de yağma suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yağma suçundan 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yağma suçundan aranan ve kaçak olan şüpheli M.D., Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 27 yıl 7 ayıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceği belirtildi. - MANİSA