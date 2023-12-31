 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Salihli Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşı Gecesi Huzura Kurşun Sıkmamaları İçin Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Salihli Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşı Gecesi Huzura Kurşun Sıkmamaları İçin Uyardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamalarında vatandaşları huzura kurşun sıkmamaları konusunda uyardı. Ateşli silahlarla atış yapılmaması, izinsiz havai fişek atılmaması ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde konvoy yapılmaması konusunda vatandaşlardan hassasiyet göstermeleri istendi. Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı sevincinin başkasının üzüntüsü olmaması için silahların atılmaması ve hayatların solmaması gerektiğini vurguladı.

Salihli Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşı Gecesi Huzura Kurşun Sıkmamaları İçin Uyardı
31.12.2023 - 14:17,
Abone Ol

Manisa'nın Salihli ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara yılbaşı akşamı huzura kurşun sıkmamaları konusunda uyardı.

Yılbaşı kutlamalarında Salihli halkını havaya ateş açmamaları konusunda uyaran İlçe Emniyet Müdürlüğü uyarısında şu sözlere yer verdi: "31 Aralık 2023 yılbaşı gecesi yangın, yaralanma, korku ve paniğe yol açacak şekilde; ateşli silahlarla atış yapılmaması, izinsiz havai fişek atılmaması, çevreyi rahatsız edecek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde konvoy yapılmaması konusunda vatandaşlarımız tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur. Yılbaşı sevinciniz, bir başkasının üzüntüsü olmasın. Huzura kurşun sıkmayın, yılbaşı gecesi silahlar atılmasın, hayatlar solmasın, silahtan çıkan ses kaybedilen bir nefes olmasın" - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Salihli, Yılbaşı, Manisa, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Salihli Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşı Gecesi Huzura Kurşun Sıkmamaları İçin Uyardı - Son Dakika


14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:05
2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:14
AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor

Son Dakika
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
12:05 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:14 AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 14:28:13. #1.12#
SON DAKİKA: Salihli Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşı Gecesi Huzura Kurşun Sıkmamaları İçin Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement