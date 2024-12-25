Salihli-Ödemiş Yolunda Heyelan - Son Dakika
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Salihli-Ödemiş Yolunda Heyelan

Salihli-Ödemiş Yolunda Heyelan

Sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

25.12.2024 12:56
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Manisa'nın Salihli ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasındaki karayolu Allahdiyen Mahallesi mevkiinde sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli-Ödemiş Karayolu Allahdiyen Mahallesi mevkiinde sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda dağdan kopan kaya parçaları karayoluna yuvarlandı. Heyelan nedeniyle karayolunun tek şeridi ulaşıma kapanırken, heyelan sırasında yolun boş olması facianın önüne geçti.

Jandarma ekipleri yolda önlem alırken, karayolu ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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