Salihli Organize Sanayi Bölgesi\'nde Jandarma Asayiş Noktası Açıldı

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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki(OSB) Jandarma Asayiş Noktası yapıldı. Bölgedeki güvenliğin daha iyi sağlanması ve huzura yönelik yapılan binanın açılışı gerçekleştirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak olan Jandarma Asayiş Noktası, bölgede meydana gelebilecek olan başta asayiş olmak üzere iş kazaları ve diğer olaylara anında müdahale edecek.

Jandarma Asayiş Nokta'nın Salihli Organize Sanayi Bölgesine hayırlı olmasını dileyen Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu "Organize Sanayi Bölgemizin asayişi ve huzurunu temin açısından yapılan bu güzel çalışmayı büyük bir memnuniyetle karşıladığımı ifade ediyorum. Burada görev yapan arkadaşlarımıza kazasız belasız hayırlı görevler temenni ediyorum" diye konuştu.

Yapılan yeni karakolun, modern imkanlarla donatıldığını ve bölgedeki güvenlik ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamak için tasarlandığını belirten Vali Ünlü "Bu karakol, suç ve suçlularla mücadelede önemli bir rol üstlenecektir. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olarak, günlük dört personel ile görev yapacak olan Salihli OSB Jandarma Asayiş Noktası, OSB'de meydana gelebilecek asayiş olayları, iş kazaları ve diğer olaylara anında müdahale edebilecektir. Bu noktada, jandarma teşkilatımızın teknolojik altyapısı ve eğitimli personeli ile hizmet vereceği bu yeni asayiş noktası, iş dünyasının huzur içinde çalışabilmesi için önemli bir güvence olacaktır. Bölgede faaliyet gösteren sanayicilerimiz ve çalışanlarımız, jandarma teşkilatımızın sağladığı güvenlik hizmetleri sayesinde daha güvenli ve verimli bir çalışma ortamına sahip olacaktır. Jandarma teşkilatımızın, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi burada da özveri ve kararlılıkla görev yapacağına inancım tamdır. Salihli OSB Jandarma Asayiş Noktası'nın bölgemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, jandarma personelimize görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

İlçe müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan duanın ardından Jandarma Asayiş Noktası hizmete açıldı.

Açılışa, Vali Enver Ünlü'nün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Furkan Kağan Yüksek, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcıları Albay Ali Rıza Gümüş ve Albay İlker Özcan, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Salihli İlçe Emniyet Müdür Vekili Mesut Laleoğlu, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı. - MANİSA