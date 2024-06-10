Saman pres makinesi ile traktör alev alev yandı - Son Dakika
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Saman pres makinesi ile traktör alev alev yandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde saman pres makinesi ile traktör alev alev yandı. İşçilerin saman yüklediği makinenin motor bölümü alev alarak traktöre sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında traktör ve makine maddi hasar gördü. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

10.06.2024 17:19
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Saman pres makinesi ile traktör alev alev yandı

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde saman pres makinesi ile traktör alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Küplüce Mahallesi'nde meydana geldi. İşçilerin saman yüklediği saman pres makinesinin motor bölümü bir anda alev almaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek bağlı olan traktöre de sıçradı. Alevlere teslim olan makine ve traktör, ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Traktör ve makine de maddi hasar oluştu. Alev alev yanan traktör ve makinenin o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Saman pres makinesi ile traktör alev alev yandı - Son Dakika

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