Sarayköy\'de saman yüklü tır alev alev yandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen saman yüklü bir tırda, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dorseden yükselen alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sarayköy ve Buldan şubesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan tonlarca saman ve tıra dört bir yandan müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ