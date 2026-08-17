Samandağ'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Samandağ'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?