Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılına huzur ve güvenle hazırlanıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2024 yılının huzur ve güven içinde karşılanabilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında uygulama gerçekleştiriyor.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından vatandaşlara kimlik ve GBT kontrolü yapılıyor. - HATAY