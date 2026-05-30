Samandağ\'da Otomobil Yangını

Yangın, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi çevre yolunda yaşandı. Seyir halinde olan otomobilin motor kısmında dumanların çıkmasıyla kısa sürede yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otomobil, yandığı esnada motor kısmından patlama yaşandı. Otomobil alevler içinde kalarak yandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı otomobil, kullanılamaz hale geldi. - HATAY