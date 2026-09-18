Samandağ\'da silahla vurulan yaralı sokak köpeğine polis ekipleri sahip çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde silahla vurularak yaralanan sokak köpeğine polis ekipleri sahip çıktı. Devriye sırasında yaralı köpeği fark eden ekipler, hayvanı tedavi edilmek üzere veterinere götürdü.

Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, yol kenarında yaralı halde yatan sokak köpeğini fark etti. Yaralı köpeğin yarasına bakan polis ekipleri, köpeğin silahla vurulduğunu belirledi. Polis ekipleri silahla vurulan yaralı köpeği, tedavi edilmesi için veterinere götürdü. Köpeği silahla yaralayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan köpeğin veterinerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.