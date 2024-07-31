Hatay'ın Samandağ ilçesinde polsi ekipleri, tır ve motosiklet sürücülerine trafik kurullarına yönelik bilgilendirici broşür dağıttı. .
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri; İlçe genelinde tır ve motosiklet şoförlerine, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan broşürleri verdi.
Motosiklet sürücülerine tırın kör noktalarını gösteren broşür dağıtan trafik polisleri, sürücülere bilgilendirme yaparak dikkatli olmaları istendi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Samandağ'da Trafik Polisleri Tır ve Motosiklet Sürücülerine Broşür Dağıttı - Son Dakika
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